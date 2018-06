OM : L'OM éjecte trois joueurs au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'ouverture du mercato est très attendue en Ligue 1 et notamment à l'Olympique de Marseille où la saison 2017-2018 a déclenché de grosse attentes, surtout si l'OM arrive à corriger les quelques lacunes qui ont peu plombé son résultat final. Et ce samedi, La Provence explique que si le club phocéen va se montrer actif sur le plan du recrutement, il va également poliment raccompagner des joueurs vers la sortie, Rudi Garcia ne souhaitant pas avoir un effectif à rallonge.

Trois joueurs ont d'ores et déjà été ciblés comme pouvant ranger leur casier au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. « Aymen Abdennour est encore prêté pour un an (par Valence) mais il serait totalement ubuesque, pour lui comme pour l’OM, qu’il reste à Marseille vu le cauchemar qu’il traverse depuis son arrivée. À un an du terme de son contrat, Henri Bedimo est aussi invité à trouver preneur. Clinton Njie ne devrait, en outre, pas être retenu », annonce le quotidien régional, qui ne voit pas ce trio prolonger plus longtemps son séjour à l'Olympique de Marseille. Reste à trouver des clubs intéressés...