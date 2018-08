OM : L'OM change ses plans et se lance un nouveau défi au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En marge de la large victoire de l'Olympique de Marseille pour le match d'ouverture de la saison de Ligue 1 contre Toulouse (4-0), Rudi Garcia a été interrogé sur le départ en toute dernière minute de Frank Zambo Anguissa à Fulham. Et si l'entraîneur de l'OM admet que le club phocéen a fait une belle affaire financière, il avoue aussi que la perte d'Anguissa n'était pas du tout prévue lors de ce mercato 2018. Alors Rudi Garcia le concède, il va falloir recruter impérativement dans ce secteur.

« Si le départ d’Anguissa nous oblige à recruter ? On va continuer à bosser avec Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud sur ce qu’il faut faire. Sportivement, le départ de Frank n’était pas souhaité, c’est une opportunité économique qu’il fallait saisir. J’étais d’accord. Maintenant, il faut bien réfléchir à ce qu’on va faire, car, quand "Bouba" et Luiz jouent derrière, on n’a plus de milieu défensif, si ce n’est Greg Sertic. On a donc besoin d’un joueur », prévient, dans La Provence, Rudi Garcia, qui a suffisamment d'expérience pour savoir que ce genre d'impondérable est hélas inhérent au monde du football et du mercato. Reste à trouver un joueur disponible et capable de faire oublier Frank Zambo Anguissa.