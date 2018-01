OM : L'OM accélère pour s'offrir ce renfort défensif au finish !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’Olympique de Marseille surveille avec attention les performances de Francesco Vicari depuis plusieurs semaines. Les dirigeants olympiens étaient d’ailleurs présents pour la rencontre entre SPAL et l’Inter Milan dimanche après-midi (1-1) pour observer le défenseur central italien, qui plaît particulièrement à Rudi Garcia. Et selon les informations de la Nuova Ferrara, cet intérêt s’est concrétisé par une offre ferme de la part de l’OM.

Le média italien affirme ce mercredi que le club olympien a passé la seconde, à quelques heures de la fin du mercato hivernal, pour s’attacher les services du joueur. Cette potentielle arrivée comblerait les départs de Matheus Doria, prêté en Turquie, et de Rod Fanni, qui va bientôt être libéré de son contrat. Néanmoins, rien n’indique que le club italien lui accorde un bon de sortie à quelques heures de la fin du mercato, selon le média transalpin. D’autant que Francesco Vicari est l’élément central et indispensable de la défense à trois du club de Série A…