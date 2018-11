OM : L'OM a zéro chance de s'offrir Kean, Rovera dit pourquoi

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Désespérément à la recherche d’un attaquant cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenté le tout pour le tout afin d’arracher la signature de Moussa Dembélé ou de Moise Kean, fin août. Mais le premier cité s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais tandis que l’international espoirs italien est finalement resté à la Juventus Turin. A la fin du mercato, L’Equipe expliquait néanmoins que l’Olympique de Marseille allait rapidement retenter sa chance pour Moise Kean, peut-être dès cet hiver. Sauf que selon Simone Rovera, spécialiste du football italien pour RMC Sport, c’est en Série A que le jeune attaquant de 18 ans sera prêté en janvier prochain. Dommage pour l’OM…

« On n’a pas un numéro neuf en ce moment qui marque des buts en sélection italienne… Balotelli doit recommencer à marquer des buts avec Nice, Immobile n’est qu’à un but sur les 14 derniers matches avec la sélection. Belotti a un problème physique depuis sa blessure au genou… Si je pense à 2020, je pense à l’avenir : Pellegri, Cutrone et Kean. Ce dernier ne joue pas à la Juve. Il a marqué avec les Espoirs italiens. Il devrait partir en janvier en prêt. Il a 18 ans… Il va être prêté en Italie. Tout le monde le veut mais pour investir sur lui pas pour un prêt à 6 mois » a expliqué Simone Rovera. Pour rappel, certains médias affirmaient cet été que l’OM était prêt à investir 20ME sur Moise Kean. Mais de son côté, la Juventus Turin n’a jamais ouvert la porte à un départ définitif de son prodige.