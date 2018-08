OM : L'OM a trouvé un attaquant à 5ME venu d'Allemagne !

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

Toujours à l'affût de bonnes affaires sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille creuse actuellement une piste en Bundesliga.

On le sait, le club phocéen recherche activement un nouvel avant-centre de classe mondiale pendant ce mercato. Mais alors que Mitroglou et Germain peuvent plus ou moins faire l'affaire, comme la saison dernière, Marseille pourrait avoir la bonne idée de s'attacher les services d'un attaquant de côté. Si Thauvin et Ocampos semblent indéboulonnables dans le 4-2-3-1 de Rudi Garcia, l'OM ne dispose pas forcément de solutions de repli. Si N'Jie peut dépanner, Cabella est sur le départ.

Autant dire la formation olympienne aurait bien besoin d'un nouvel ailier avant de se lancer dans une nouvelle longue saison. Et selon l'agence Adiac-Congo, l'OM s'intéresserait à Chadrac Akolo. En contacts avec l’attaquant congolais de Stuttgart, estimé à cinq millions d'euros, les Phocéens envisagent donc de recruter le joueur de 23 ans, auteur de cinq buts en Bundesliga la saison dernière. Un an après son départ du FC Sion, l’ailier serait tenté à l'idée de rejoindre l'OM, où son agent a déjà placé Luiz Gustavo. Mais pas sûr que Stuttgart se laisse faire dans ce dossier, car le club allemand veut promouvoir Akolo au poste de titulaire. Affaire à suivre du côté de Marseille...