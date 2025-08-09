Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants rennais sont en quête d'un nouveau joueur en provenance de l'OM. Jonathan Rowe, l'attaquant anglais de Marseille, est sur les tablettes du club breton.

Ancien joueur de l’OM, Habib Beye a visiblement décidé de se tourner vers son ancien club pour renforcer le Stade Rennais. Rien que depuis le début de ce mercato estival 2024, la formation bretonne a déjà recruté Quentin Merlin (13ME) et Valentin Rongier (5,5ME), et l’on n’oublie pas que Lilian Brassier était à Marseille avant de revenir à Brest pour mieux repartir à Rennes au mercato d'hiver. Ce samedi, Santi Anoua ajoute un nom à cette liste, le journaliste de FootMercato révélant que le Stade Rennais s'intéresse à Jonathan Rowe, l'ailier anglais que Roberto De Zerbi ne retiendra pas à l'Olympique de Marseille si une belle offre arrive sur le bureau de Pablo Longoria. À ce stade, cet intérêt du club détenu par la famille Pinault ne s'est pas encore concrétisé par une proposition financière transmise à l'OM.

Rennes a des concurrents dans le dossier Rowe

Ces derniers jours, le nom de Jonathan Rowe a été évoqué en Premier League, en Italie, mais aussi en Turquie. Et comme le joueur anglais sait que la concurrence avec Igor Paixao risque d'être terrible pour lui, le natif de Londres ne serait pas du tout opposé à un départ de l'Olympique de Marseille, mais pas à n'importe quelle condition. Pour céder leur attaquant, les dirigeants phocéens réclament 20 millions d'euros, un prix qui semble tout de même un peu excessif, mais qui peut déjà fixer les bases d'une discussion. Tout cela à une semaine de l'ouverture de la saison de Ligue 1 qui verra l'OM se déplacer au Roazhon Park pour y défier le Stade Rennais, de quoi permettre à Pablo Longoria de négocier de vive voix avec Arnaud Pouille.