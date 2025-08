L'OM doute, le prix de Rowe explose

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Joker de luxe de Roberto De Zerbi la saison dernière, Jonathan Rowe réalise une préparation très convaincante avec l’OM. De quoi attiser les convoitises et faire grimper le prix de l’international espoirs anglais.

Auteur de 3 buts et 3 passes décisives à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Jonathan Rowe aspire à mieux en 2025-2026. Avec une première année d’adaptation à la Ligue 1 dans les jambes, l’ancien ailier de Norwich City espère s’imposer comme un titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi. Il s’en donne en tout cas les moyens puisque le joueur acheté pour 15 millions d’euros en Championship réalise une excellente préparation estivale avec deux buts lors des matchs amicaux dont un bijou contre Valence.

ℹ️ Ça bouge autour de Johnny Rowe !



Sa grosse préparation a tapé dans l’œil de certaines écuries. Il y avait déjà des pistes en Italie, il y a maintenant des intérêts de plus en plus prononcés du côté de l'Angleterre et de la Turquie. pic.twitter.com/SGUvTnMrsO — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) August 4, 2025

Des prestations et un potentiel qui n’ont pas échappé à plusieurs grands clubs européens comme le confirme l’insider Vincenzo Tommasi. « Sa grosse préparation a tapé dans l’œil de certaines écuries. Il y avait déjà des pistes en Italie, il y a maintenant des intérêts de plus en plus prononcés du côté de l'Angleterre et de la Turquie » explique le spécialiste de l’Olympique de Marseille, qui confirme que la cote de Jonathan Rowe est tout simplement en train de s’envoler durant ce mercato estival. L’Atalanta Bergame et Newcastle ont par exemple été cités comme des clubs très intéressés par l’ailier anglais de 23 ans.

La cote de Jonathan Rowe grimpe en flèche

Le club de Bergame voit en Jonathan Rowe le potentiel successeur d’Ademola Lookman tandis que les Magpies verraient eux d’un bon oeil le renfort de l'ailier anglais de l'OM pour dynamiter leur attaque. Reste maintenant à voir si avec tous ces intérêts auxquels il faut désormais ajouter des gros clubs en Turquie, une offre mirobolante pourrait arriver sur le bureau de Pablo Longoria. Malgré la signature d’Igor Paixao à ce poste, Roberto De Zerbi souhaite conserver Jonathan Rowe. Mais si l’opportunité de réaliser une grosse plus-value se présente, difficile de savoir comment réagira l’état-major olympien.