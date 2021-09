OM : L’OL l’a raté de peu, Longoria tente sa chance

Dans : OM.

Annoncé proche de l’Olympique Lyonnais cet été, le Brésilien Renan Lodi intéresse cette fois l’Olympique de Marseille. Le club phocéen serait en discussion avec l’Atlético Madrid pour son latéral gauche en vue d’un transfert au mercato hivernal.

Moins d’un mois après la fermeture du marché des transferts, les rumeurs mercato réapparaissent du côté de l’Olympique de Marseille. Le journal L’Equipe évoque une volonté de renforcer les postes d’avant-centre et de défenseur central. Mais ce ne sont peut-être pas les seules positions ciblées. Si l’on en croit le site de Todofichajes, le club phocéen souhaite également s’offrir un latéral gauche. Et si possible celui de l’Atlético Madrid Renan Lodi (23 ans).

La direction olympienne aurait déjà contacté le pensionnaire de Liga pour se renseigner sur la situation du Brésilien. L’occasion d’apprendre que l’entraîneur Diego Simeone ne retient pas son joueur. Titulaire l’année dernière en première partie de saison, le Madrilène a finalement perdu sa place. Et cette saison encore, El Cholo ne le place pas systématiquement dans le onze de départ. Ce n’est pas un hasard si l’international auriverde était passé proche d’une signature à l’Olympique Lyonnais cet été. Reste à savoir si le président Pablo Longoria aura les moyens de finaliser ce transfert.

Toujours selon la source espagnole, l’Atlético Madrid estimerait son latéral gauche à 20 millions d’euros. Alors que l’Olympique de Marseille serait prêt à miser 15 millions d’euros dans cette opération. Les positions ne sont pas si éloignées. C’est pourquoi les deux parties poursuivraient les discussions de manière fluide en vue d’un accord d’ici le mois de janvier. Un dossier important pour les Marseillais dont le seul latéral gauche Jordan Amavi ne donne pas satisfaction à l’entraîneur Jorge Sampaoli, ni dans l’axe, ni sur le côté où le technicien privilégie des profils plus offensifs.