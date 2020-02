OM : L’OL et Dembélé chambrés, AVB est prêt à tout pour Benedetto

Dans : OM.

En panne d’efficacité, Dario Benedetto peut compter sur le soutien d’André Villas-Boas. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a en effet défendu son attaquant en ciblant la concurrence.

Confortablement installé à la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réussit un petit exploit. Il faut bien le reconnaître, le club phocéen possède un effectif limité et surtout inférieur à ceux de certains concurrents. De plus, le pensionnaire du Vélodrome a mis ses adversaires à distance avec des buteurs en grande difficulté. Sans parler du remplaçant Valère Germain, Dario Benedetto traverse une période compliquée, lui qui ne parvient pas à relancer son compteur bloqué à sept buts en championnat. Pas de quoi inquiéter André Villas-Boas, lequel a défendu l’Argentin en rappelant que l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais étaient loin derrière malgré les performances de Wissam Ben Yedder (16 buts) et de Moussa Dembélé (13 buts).

« Dario n'a pas les statistiques des meilleurs buteurs du championnat. Mais parmi eux, il y a deux ou trois équipes qui sont 14 ou 16 points derrière nous. Alors ça veut aussi dire quelque chose, a souligné le coach de l’OM. Si on considère que Dolberg fait une bonne saison avec 8 buts, pourquoi celle de Dario ne serait pas bonne jusqu'ici ? Ce sont deux façons de voir les choses. L'équipe peut produire davantage en attaque, je suis d'accord. J'espère trouver cette créativité dans la semaine à venir. Mais c'est vrai qu'on a parfois un visage au Vélodrome et un autre à l'extérieur. » En parlant de buteur, Marseille aura affaire à celui du LOSC Victor Osimhen (12 buts), finalement apte pour le choc de dimanche soir.