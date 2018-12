OM : L'objectif prioritaire du mercato fixé, 5 noms dévoilés !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Si les supporters de l’Olympique de Marseille rêvent d’un grand attaquant au mercato, il semblerait que la priorité n°1 du club phocéen soit davantage le recrutement d’un latéral gauche cet hiver. Et pour cause, Hiroki Sakaï sera absent plusieurs semaines en raison de la Coupe d’Asie qu’il disputera durant tout le mois de janvier avec le Japon. Du coup, Andoni Zubizarreta active ses réseaux afin de trouver la perle rare pour Marseille. Et selon les informations obtenues par L’Equipe, cinq pistes sont creusées par l’ancien directeur sportif du FC Barcelone à ce poste.

Evoqué comme un possible renfort fin août, Danny Rose est toujours sur les tablettes de l’OM. Il faut dire que l’international anglais ne joue plus beaucoup à Tottenham, et que sa situation pourrait finir par le lasser. Dans une situation comparable mais à Liverpool, Alberto Moreno est également suivi. Problème : l’Espagnol penche plutôt vers un retour en Liga, et plus précisément au FC Séville. Ancien joueur de L1, Dalbert est apprécié depuis longtemps par la cellule de recrutement marseillaise, tout comme le Nantais Lucas Lima, qui enchaîne les bonnes saisons en Loire-Atlantique. Enfin, l’actuel 6e du championnat de France surveille également les progrès de Ghislain Konan, véritable révélation de la première partie de saison au Stade de Reims. Reste à savoir si l’OM parviendra à boucler l’un de ces dossiers, car selon L’Equipe, « le timing s'avère aussi serré que complexe ».