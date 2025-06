OM ‍: L'Inter veut De Zerbi pour remplacer Inzaghi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La déroute de l'Inter en finale de la Ligue des champions a probablement scellé l'avenir de Simone Inzaghi. La presse italienne affirme que le club milanais pense pouvoir convaincre Roberto De Zerbi de quitter l'OM.

Déjà annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, Simone Inzaghi a très certainement dirigé pour la dernière fois l'Inter lors de la finale de la Ligue des champions perdue contre le PSG. Le technicien italien, qui a vu trois trophées lui filer sous le nez en autant de semaines, ne l'a pas caché, sa présence sur le banc de l'Inter pour le prochain Mondial des clubs n'était pas du tout acquise : « Je ne sais pas quoi répondre. Cette défaite me rend très triste, je sais que les défaites vous rendent plus fort. » Dans les médias italiens, on n'a aucun doute sur le fait que les dirigeants milanais vont rapidement tourner la page Inzaghi, qui va quitter l'Inter sur cette terrible défaite face au Paris Saint-Germain. Reste désormais à lui trouver un successeur, et selon Gianluca Di Marzio, le nom de Roberto De Zerbi est déjà évoqué.

L'Inter va tout changer après sa défaite face au PSG

Même si l'Olympique de Marseille a confirmé la semaine passée que l'entraîneur italien sera toujours à son poste la saison prochaine, une offre d'un club aussi prestigieux que l'Inter pourrait rebattre les cartes. Le journaliste italien et Sky Sports annoncent une finale à trois pour le poste d'entraîneur des Nerazzurri. « Le projet des Nerazzurri repartirait avec un entraîneur jeune et les noms seraient Cesc Fabregas, que Come compte garder, Roberto De Zerbi, tout juste confirmé par Marseille, et Cristian Chivu, actuellement à Parme, mais qui a déjà été à l'Inter à la fois comme joueur et comme entraîneur de l'équipe de jeunes », précise Lorenzo Di Benedetto.

La Gazzetta délivre un 3/10 à Simone Inzaghi après #InterPSG : “Il ne comprend pas des rotations et les pressions du #PSG. Les choix des changements sont presque gênants” pic.twitter.com/DH38VwjPTi — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 1, 2025

En Italie, les rivaux de l'Inter sont d'une cruauté terrible contre Simone Inzaghi, rappelant que ce dernier avait totalement échoué. « Il a permis à Milan de remporter le Scudetto après 11 ans. Il a permis à Naples de remporter 2 titres de champion d’Italie en trois ans. Il a permis au PSG de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. MASTERCLASS, renouvelez-le maintenant », ironise un supporter de la Juventus. En attendant, du côté de l'Olympique de Marseille, cette rumeur d'un départ possible de Roberto De Zerbi pour l'Inter ne fera rire personne.