OM ‍: L'Inter l'attend, Luis Henrique peut tout annuler

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Luis Henrique se rapproche d’un départ à l’Inter Milan. Mais alors que les discussions entre les deux clubs avancent, le Brésilien n’écarte pas la possibilité de rejoindre une autre écurie européenne.

Luis Henrique vit probablement ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Si ses performances ne donnent pas toujours satisfaction, sa cote sur le marché des transferts a grimpé cette saison. Le voilà sur les tablettes de grands d’Europe comme l’Inter Milan. Déterminés à le recruter le plus vite possible, notamment afin de l’aligner lors de la Coupe du monde des clubs (du 14 juin au 13 juillet), les Nerazzurri ont bien avancé dans les discussions avec le Brésilien. On parle d’un accord acté ou imminent pour un contrat de cinq ans.

FcIN - #LuisHenrique vuole l'#Inter. Dal primo incontro con l'agente alle ragioni che lo spingono verso Milanohttps://t.co/pBds6DMhdb — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 24, 2025

Le média FC Inter News confirme la tendance et insiste sur l’excitation de Luis Henrique. Attiré par l’Inter Milan, l’ailier de 23 ans, que l’entraîneur Roberto De Zerbi utilise comme piston à l’Olympique de Marseille, est séduit par la perspective de progresser tant défensivement que tactiquement, et par l’hypothèse de gagner en visibilité en vue d’une première convocation en Seleção. La source apporte néanmoins une précision à ne pas négliger pour la suite de ce dossier. Egalement convoité par le Bayern Munich et Manchester United, Luis Henrique ne les recalerait pas en cas de proposition concrète.

L'Inter sous la menace

Le Marseillais serait prêt à étudier leurs offres malgré ses échanges avancés avec l’Inter Milan. Mais pour le moment, aucun des deux concurrents ne s’est vraiment manifesté. Les Bavarois n’ont fait que prendre des renseignements sur la situation de Luis Henrique. De quoi rassurer l’Inter Milan qui compte sur ses bonnes relations avec l’Olympique de Marseille pour boucler le deal dans les semaines à venir. Il faudra pour cela se rapprocher des 30 millions d’euros réclamés par les Olympiens, alors que les Italiens estiment la valeur du joueur aux alentours de 20 millions d’euros.