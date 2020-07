OM : L'info sur Ajroudi qui va rendre fou Frank McCourt

Dans : OM.

Dans ce qui ressemble à une tentative de la dernière chance, Mohamed Ajroudi a fait savoir par ses juristes basés en Suisse qu’il avait donné un ultimatum de 10 jours à Frank McCourt pour accepter son offre de rachat de l’OM.

Le montant n’a pas été dévoilé, et il n’est même pas certain qu’une proposition chiffrée ait été effectuée. Mais en tout cas, le dernier assaut semble lancé, alors que les doutes ne cessent de grimper au sujet du sérieux de cette offre de rachat. Et pourtant, quelques détails parviennent à filtrer, qui laisseraient à penser que derrière ce projet parti un peu dans tous les sens, il y a tout de même de sérieux investisseurs. Ainsi, La Provence confirme selon ses informations que le tour de table permettant de réunir les fonds s’est bien terminé il y a quelques semaines, avec des investisseurs venus de différents pays, pas forcément méditerranéens. Les financiers de l’opération viendraient en effet en provenance du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis et d’Israël, avec une précision de taille.

Le timing de la vente n’est pas du tout une contrainte pour ces investisseurs, qui se voient travailler cette piste sur le long terme, et pourquoi pas réattaquer Frank McCourt dans quelques mois avec de nouvelles billes. De quoi laisser trainer le dossier et raviver les rumeurs régulièrement, et forcément au bout du compte peser dans l’esprit du propriétaire américain de l’OM, si jamais les choses ne devaient pas se passer aussi bien que prévu dans les mois à venir. Un ultimatum de 10 jours, mais un dossier prêt à être rouvert dans quelques mois, Mohamed Ajroudi a travaillé toutes les issues pour sortir la tête haute de ce mois de juillet complètement fou sur cette vente de l’OM.