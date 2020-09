OM : Thauvin brille, Marseille « serre les fesses » !

Dans : OM.

Auteur d’un but et de deux passes décisives dimanche à Brest, un an après sa dernière titularisation en Ligue 1, Florian Thauvin a rassuré sur son état physique.

Homme du match face aux Bretons dimanche soir, l’international français a prouvé qu’il était bel et bien de retour. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, lequel n’a pas eu la chance de pouvoir utiliser la patte gauche de Florian Thauvin la saison dernière. Sauf improbable surprise durant le mercato, « Flotov » sera toujours Olympien au-delà du 5 octobre prochain, date de clôture du mercato. Néanmoins, la performance face à Brest laisse craindre une attaque d’un top club européen dans les semaines à venir selon Le Phocéen, qui redoute grandement un départ de Florian Thauvin dans le money-time du marché des transferts. D’autant plus que le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat sur la Canebière…

« Ce Thauvin-là a-t-il le niveau pour signer dans les meilleurs clubs européens ? Clairement, oui, et c'est d'autant plus le cas avec sa situation contractuelle. Alors, on ne doutera pas de sa dernière déclaration ni de son envie de s'éclater en Champions League avec l'OM. Mais, on va quand même serrer les fesses jusqu'à la fermeture du mercato début octobre, car si personne ne se manifeste d'ici là, c'est à n'y rien comprendre » explique le site marseillais dans un édito publié ce mardi. Heureusement pour Marseille, Florian Thauvin ne crèvera pas l’écran durant deux semaines puisque Didier Deschamps ne l’a pas sélectionné avec l'Equipe de France durant la trêve internationale. Reste ensuite à voir quel niveau l’ailier droit de l’OM affichera le 13 septembre, date du match contre le PSG au 5 octobre, date de la clôture du mercato. Ses performances auront assurément un impact sur la fin de son mercato même si Florian Thauvin a déjà indiqué après la victoire acquise à Francis Le Blé qu’il serait bel et bien Marseillais toute la saison.