OM : L’atout secret de la dernière pépite, les gardiens tremblent

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’une prestation impressionnante à Monaco (victoire de l’OM 2-0), Bamba Dieng fait énormément parler de lui depuis. L’un de ses coéquipiers a fait une révélation au sujet de sa puissance.

Malgré les multiples pistes, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à recruter une doublure à Arkadiusz Milik, toujours blessé même s'il a fait son retour à l’entraînement collectif. Mais Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont été rassurés samedi dernier au Stade Louis II. L’OM a livré une prestation de haut vol et s’est imposé 2-0 contre l’AS Monaco. Surtout, un homme a brillé un peu plus que les autres : Bamba Dieng. Ce dernier, qui profitait de l’absence de Dimitri Payet, touché à une cuisse, s’est offert un doublé et a impressionné par ses prises de balles, ses appels incessants et sa capacité à rester concentré malgré ses multiples occasions ratées en début de match. Le Sénégalais de 21 ans a une autre qualité, pour le moment passée assez inaperçue : sa puissance de frappe.

« Le ballon est lourd comme du plomb quand il frappe »

Un membre de l’effectif professionnel utilise des mots forts pour parler de jeune coéquipier. « Bamba Dieng ? C’est peut-être la plus grosse frappe de balle du groupe pro. Le ballon est lourd comme du plomb quand il frappe. Je vous dis la vérité, il fait peur aux gardiens quand il frappe », a confié un joueur de l’OM à RMC Sport. Bamba Dieng réserve encore de nombreuses surprises, pour le plus grand bonheur des supporters marseillais. Et de Jorge Sampaoli, qui devrait l’aligner d’entrée pour la deuxième fois de suite face au Lokomotiv Moscou ce jeudi à 18h45, à l’occasion de la première journée d’Europa League. Et il pourrait faire le bonheur de l’OM encore longtemps, car une prolongation de contrat accompagnée d’une revalorisation salariale sont actuellement en discussions.