OM : Dieng revalorisé, son agent rétablit la vérité

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très en vue à Monaco (victoire 2-0) samedi dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng va bientôt profiter d’un salaire revu à la hausse. Mais pour que les choses soient claires, l’agent du Sénégalais a bien précisé la chronologie des négociations.

Et si l’Olympique de Marseille tenait déjà la doublure d’Arkaiusz Milik ? En échec dans ses recherches cet été, le club phocéen peut compter sur l’éclosion de Bamba Dieng. L’attaquant de 21 ans, titularisé à Monaco le week-end dernier, s’est offert un doublé pour récompenser une excellente prestation. Avec un peu plus de précision dans le dernier geste, le Sénégalais aurait sans doute quitté la pelouse avec une ou deux réalisations de plus au compteur.

Quoi qu’il en soit, sa performance a attiré les projecteurs, pile au moment où son agent Bocar Seck négocie pour prolonger son contrat qui expire en 2024. « Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi devait se tenir vendredi dernier, a confié le représentant de Bamba Dieng à l’APS. (Les négociations vont se poursuivre autour d’une) revalorisation salariale et une prolongation du contrat. Il pourrait prolonger d’un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociations. »

« Ça n’a rien à voir »

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu son doublé pour tenter de blinder l'ancien joueur de l'académie Diambars. « Franchement ça n’a rien à voir et aussi bien à l’OM que nous ses proches, on le savait capable de réussir de telles prouesses, a assuré l’agent. Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c’est sûr que ça attire les regards mais ce n’est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre. C’est vrai que certains supporters de l’OM se demandent encore où les dirigeants sont allés le prendre. » Certes, les échanges avaient déjà débuté. Mais la performance de Bamba Dieng est tombé au bon moment.