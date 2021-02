OM : Sampaoli jusqu'en 2023, accord trouvé !

Dans : OM.

La signature de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille semble imminente, Pablo Longoria et le technicien argentin ayant trouvé un accord.

Même si la tempête fait rage autour de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria sont, eux, décidés à mener à bien leur quête d’un successeur à André Villas-Boas démis de ses fonctions il y a deux semaines. Et c’est une évidence, les dirigeants de l’OM ont fait de Jorge Sampaoli leur favori pour remplacer le technicien portugais. Et ce mercredi, Santi Aouna, journaliste pour FootMercato, affirme que l’entraîneur argentin de l’Atlético Mineiro s’est encore rapproché du club phocéen. En effet, Marseille et Jorge Sampaoli auraient déjà et déjà trouvé un accord pour un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023. Le média spécialisé précise que l’ancien coach du FC Séville devrait arriver en mars à l’Olympique de Marseille, une fois que la saison sera officiellement terminée au Brésil.

Lié jusqu’en décembre prochain avec l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli doit encore se libérer de son contrat, mais à priori Frank McCourt pourrait accepter de payer les 660.000 euros de la clause libératoire prévue dans le contrat entre le coach argentin et le club brésilien. Cependant, les responsables ne de désespèrent pas de voir leurs homologues de Mineiro lâcher gratuitement Sampaoli dès fin février, histoire de libérer de la masse salariale, les 0,6ME de Marseille ne couvrant pas cette dépense. L'Olympique de Marseille pourrait donc rapidement connaître son troisième coach de la saison 2020-2021 après André Villas-Boas et Nasser Larguet, lequel retrouvera sa place à la tête du centre de formation de l'OM après cet intérim.