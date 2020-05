OM : 250 ME pour McCourt, ce n'est que du buzz

Dans : OM.

La rumeur d’un rachat de l’Olympique de Marseille par un investisseur saoudien prend de l’ampleur au fil des jours dans les médias étrangers.

Ce week-end encore, il a été question d’une vente du club par Frank McCourt. Et pour la première fois, un journaliste français a pris position dans ce dossier. Via son compte Twitter, c’est Thibaud Vezirian qui a lâché ses informations. A en croire le journaliste de C-News, Frank McCourt a bel et bien reçu une offre de rachat au cours des dernières semaines. Mais l’homme d’affaires américain ne serait pas totalement satisfait par la proposition de 250 ME transmise par Al-Walid Bin-Talal.

« Pour résumer la situation : la réalité, c'est que le montant d'environ 250 ME ne satisfait pas encore McCourt ! C'est pourtant une somme colossale. Et en effet, il souhaite garder quelques pourcents du club » a indiqué le journaliste. Un tweet qui n’a pas manqué de faire réagir, et notamment du côté de Mathieu Grégoire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste de L’Equipe ne croit pas beaucoup aux rumeurs concernant une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. « Trop de respect pour les supporters de l’OM pour relayer un truc pareil, et triste de voir comment certains profitent de la situation pour buzzer et abuser de leur passion. Pas de commentaires sur Al Walid, aucun élément, sur Frank McCourt, tous les enjeux ont été posés dans un papier de mardi dernier dans l’Equipe. D’ailleurs la rumeur saoudienne est apparue le jour même avec un chiffre donné dans le papier, hasard sans doute ». Autant dire que cette rumeur n’a pas fini de faire parler à Marseille, où les journalistes commencent déjà à se déchirer alors même que le clan McCourt a démenti les rumeurs via La Provence ce jour.