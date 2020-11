OM : L’appel de Gignac entendu, Longoria lui ouvre la porte

Dans : OM.

Toujours amoureux de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac s’est dit prêt à revenir si l’occasion se présente. Cela tombe bien, le directeur sportif Pablo Longoria cherche aussi des joueurs de son profil.

Ces dernières années, la politique de l’Olympique de Marseille a beaucoup été critiquée. L’argent du propriétaire Frank McCourt n’a pas toujours été utilisé avec pertinence selon de nombreux détracteurs, qui reprochent notamment au club phocéen d’avoir misé sur des anciens de la maison (Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin) au détriment de jeunes prometteurs. Cela n’a pourtant pas empêché un autre ex-Marseillais André-Pierre Gignac (34 ans) de lancer un appel du pied.

« Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs, confiait récemment l’attaquant des Tigres de Monterrey au Mexique. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Benoît Cheyrou et à tous les anciens Marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal. »

Gignac colle au profil recherché

Nos confrères du Phocéen ont donc interrogé Pablo Longoria sur cette piste. Et la réponse du directeur sportif laisse clairement la porte ouverte. « Je crois, sans parler d’individu, qu'il ne faut pas chercher que des jeunes talents car à l’OM, il faut savoir jouer sous pression, a expliqué le dirigeant. Il faut mélanger des joueurs d’expérience, habitués à jouer un certain type de match, à des jeunes qui progressent pour constituer un capital au club. Il faut toujours être équilibré, chercher à jouer avec de la pression, jouer avec les jeunes, transmettre la mentalité. » Le début d’un nouveau rapprochement entre l’OM et Gignac ?