OM : L'agent de Mitroglou a une très mauvaise nouvelle avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une performance pathétique sur la pelouse d’Angers samedi soir, Kostas Mitroglou va-t-il quitter l’OM au mercato ?

Résignés, les supporters marseillais l’espèrent. Et ces dernières semaines, l’international grec était régulièrement envoyé à l’Olympiakos, son ancien club, qui souhaiterait le rapatrier selon certaines indiscrétions. Le problème pour Jacques-Henri Eyraud, c’est que l’agent de l’attaquant phocéen a récemment glacé l’ambiance dans les médias grecs, en affirmant que Kostas Mitroglou n’était absolument pas proche d’un retour au Pirée.

« Avec tout le respect pour le club et les supporters, que Kostas respecte profondément et avec lesquels il est lié, nous souhaitons être clairs : les articles associant Mitroglou à l’Olympiakos sont faux et non fondés. Mitroglou est concentré sur ses objectifs avec Marseille et rien d’autre » a expliqué le représentant du buteur de 30 ans. Pour rappel, Kostas Mitroglou est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021 et touche un salaire annuel estimé à 2,5 ME net. Alors pourquoi partir, malgré une situation sportive très délicate ?