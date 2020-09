OM : Kutucu ciblé, c'est le coup immanquable du mercato

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur la semaine dernière dans le dossier Darwin Nunez.

Et pour cause, l’Olympique de Marseille avait trouvé un accord avec ce jeune buteur uruguayen de 20 ans, lequel s’est finalement engagé sur le buzzer en faveur de Benfica, qui a posé 25 ME là où Marseille ne souhaitait pas monter au-delà de 20 ME. Le club phocéen poursuit donc ses recherches afin de trouver un sérieux concurrent à Dario Benedetto. Mardi soir, RMC indiquait que Pablo Longoria cherchait par tous les moyens à s’offrir El Bilal Touré, le jeune prodige du Stade de Reims, que le club champenois ne souhaite toutefois pas laisser filer cet été.

Schalke 04 au bord de la banqueroute

Selon les informations de Téléfoot, un autre buteur très jeune figure dans le viseur du nouveau directeur du football de Marseille. Il s’agit d’Ahmed Kutucu, attaquant turc de 20 ans évoluant à Schalke 04, auteur de cinq buts et trois passes décisives en Bundesliga la saison dernière. A peine titulaire au sein du club de la Ruhr, l'attaquant représente un joueur à très fort potentiel aux yeux de Pablo Longoria, lequel se verrait bien réaliser une belle opération en recrutant Ahmed Kutucu. Sur le plateau de Culture Foot, l’agent Yvan Le Mée a dressé le portrait de l’attaquant de Schalke 04. « Kutucu est dans le profil de ce que recherche Longoria. Schalke est au bord de la faillite, ils sont dans une situation économique grave. C’est très certainement un joueur sur lequel tu peux réaliser une belle affaire à l’achat » a fait savoir le spécialiste du mercato, pour qui la piste Ahmed Kutucu est donc à creuser pour Marseille. Reste à voir si ce joueur inexpérimenté a les épaules pour concurrencer Dario Benedetto dès cette saison dans la cité phocéenne…