OM : Longoria prêt à miser 15 ME cash sur El Bilal Touré !

A la recherche d’un avant-centre afin de clôturer son mercato estival, l’Olympique de Marseille est prêt à miser gros sur El Bilal Touré, la pépite du Stade de Reims.

Pablo Longoria et André Villas-Boas avaient prévenu, après la signature de Yuto Nagatomo en Provence, que le profil de l’avant-centre prochainement recruté serait diamétralement opposé à celui du très expérimenté Japonais. Et pour cause, l’Olympique de Marseille souhaite s’attacher les services d’un attaquant très jeune, potentiellement revendable dans deux à trois ans, et capable de concurrencer dans l’immédiat Dario Benedetto. Le nouveau directeur du football marseillais a visiblement trouvé l’oiseau rare en la personne d’El Bilal Touré, titulaire indiscutable au Stade de Reims du haut de ses 18 ans.

Selon les informations de RMC, l’attaquant malien est la priorité absolue du dirigeant espagnol. Ces dernières semaines, Pablo Longoria a clairement fait comprendre à ses interlocuteurs qu’il était prêt à miser plus de 15 ME sur El Bilal Touré, que le Stade de Reims ne souhaite toutefois pas vendre. En effet, la radio rapporte que ce dossier s’annonce extrêmement complexe pour l’Olympique de Marseille, dans la mesure où Jean-Pierre Caillot, qui a ouvert la porte à un départ de Boulaye Dia, ne souhaite pas entendre parler de celui d’El-Bilal Touré, déjà auteur d’un but et d’une passe décisive depuis le début de la saison 2019-2020. Néanmoins, Pablo Longoria n’a pas l’intention de lâcher l’affaire aussi facilement. Afin de convaincre ses homologues champenois, l’Espagnol est prêt à dépenser beaucoup d’argent, mais également à prêter l’un de ses attaquants, à savoir Valère Germain ou Marley Aké. En attendant, et alors que le mercato ferme ses portes le 5 octobre, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé l’oiseau rare.