OM : Kostas Mitroglou prêté par l'OM au Besiktas ?

Ce samedi, en Turquie, la chaîne sportive A Spor annonce que les dirigeants du Besiktas auraient trouvé un accord avec leurs homologues de l'Olympique de Marseille pour le transfert de Kostas Mitroglou. L'attaquant grec arrivé à l'OL l'été dernier en provenance du Benfica arriverait au sein du club stambouliote afin de compenser le départ annoncé d'Alvaro Negredo, ce dernier étant lui en partance pour l'AS Monaco.

A Spor affirme que Kostas Mitroglou sera prêté une saison au Besiktas, avec option d'achat, et que l'attaquant marseillais aurait même déjà négocié les termes de son futur contrat avec la formation d'Istanbul. Une information à tout de même prendre avec des grosses pincettes, Rudi Garcia ayant clairement fait savoir vendredi en conférence de presse qu'à cet instant de la saison il comptait sur Valère Germain et Kostas Mitroglou, alors que le fameux grand attaquant n'a toujours pas signé. Laisser filer Mitroglou dès maintenant, alors qu'en plus Clinton Njie serait également en partance, pourrait être un risque que l'on voit mal l'Olympique de Marseille prendre. Mais le mercato réserve tellement de surprises...