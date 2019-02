OM : Kenny Lala et l’OM, ça pourrait bien matcher au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, RCSA.

Auteur d’une saison époustouflante avec Strasbourg, Kenny Lala est assurément l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

Et s’il a prolongé son contrat avec le Racing en début d’année 2019, le latéral droit de 27 ans pourrait bien quitter l’Alsace à l’issue de la saison afin de découvrir un club aux ambitions plus élevées, que cela soit en France ou à l’étranger. Son nom a circulé du côté de l’OL récemment, mais les Gones possèdent déjà deux joueurs performants à ce poste : Kenny Tete et Léo Dubois.

Marseille a également été, un temps, cité parmi les prétendants. Et visiblement, Kenny Lala n’est pas insensible à l’intérêt phocéen, comme il l’a confirmé sur l’antenne de TF1 ce dimanche. « Si je vais quitter Strasbourg cet été ? Je vais mettre un joker sur cette question. Est-ce que l'OM pourrait me faire réfléchir ? Bien sûr, c'est un grand club en France. Il y a eu une petite approche de Marseille » a soufflé le défenseur strasbourgeois. Reste maintenant à savoir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud feront le forcing lors du prochain mercato afin de recruter Kenny Lala. Pour cela, il faudra sans doute que Bouna Sarr ou Hiroki Sakaï ne fasse ses valises…