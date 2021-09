OM : Kamara et Marseille, un accord gagnant-gagnant ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Annoncé sur le départ tout au long du mercato, Boubacar Kamara a fait l’objet d’une offre de Newcastle le 31 août.

L’OM était favorable à une vente de son international espoirs français, qui aurait pu lui rapporter près de 17 millions d’euros bonus compris. Boubacar Kamara a néanmoins refusé de mettre sa carrière en péril avec un transfert à Newcastle et a pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille. La situation du minot doit maintenant être clarifiée, car Kamara n’a plus qu’un an de contrat et il est hors de question pour Pablo Longoria d’imaginer un départ de son meilleur joueur pour zéro euro en juin prochain. C’est ainsi que, comme indiqué dimanche par La Provence, des discussions ont été entamées avec l’entourage du joueur pour envisager une prolongation de contrat.

Un accord pour une prolongation d'un an ?

Vraisemblablement, les négociations se déroulent en parfaite harmonie entre Boubacar Kamara, ses agents et Pablo Longoria. Et pour cause, le site Jeunes Footeux croit savoir qu’un accord est imminent entre toutes les parties pour une prolongation d’une saison, soit jusqu’en juin 2023. Cet accord, s’il est confirmé, ne remettra pas en cause un possible transfert de Boubacar Kamara dans un grand club à l’issue de la saison, mais permettra à Marseille de récupérer une indemnité de transfert d’au moins 10 millions d’euros dans l’opération. Un moindre mal pour Pablo Longoria, qui a répété en conférence de presse cet été qu’il détestait avoir dans son effectif un joueur dont le contrat expire à la fin de la saison entamée. Ce ne sera plus le cas avec Boubacar Kamara si cette prolongation jusqu’en 2023 est confirmée. Il sera ensuite intéressant de voir si l’international espoirs français aura les offres qu’il espère en fin de saison, alors que son nom a été associé au FC Séville ou encore à Chelsea cet été, sans que ces intérêts ne se matérialisent par des offres concrètes.