OM : L’offre est insupportable, Longoria refuse

Dans : OM.

Considéré ces dernières années comme le fleuron du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara devrait quitter son club de coeur cet été.

A un an de la fin de son contrat, il refuse de prolonger et les dirigeants marseillais ont dès lors pris la décision de rentabiliser sa dernière année en le vendant. Il y a déjà eu plusieurs prises d’intérêt, notamment avec le Milan AC il y a quelques semaines, sans que cela ne débouche. Résultat, l’AS Monaco espère bien enlever la mise à un prix soldé. Le club de la Principauté, qui se cherche à la fois un défenseur central et un milieu de terrain, pourrait donc faire d’une pierre deux coups avec le Marseillais. Mais la première offre est tombée, et elle est très loin des 30 ME espérés par l’OM. Selon Thomas Bonnavent, journaliste pour Winamax TV, Pablo Longoria a bien reçu une offre du club voisin, et celle-ci se montait à 15 ME.

Un montant que le président de l’OM a immédiatement refusé, estimant que cela ne représentait pas la valeur de l’international espoir. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une première offre, et donc que cela permet d’envisager la poursuite des négociations, et pourquoi pas une deuxième attaque plus élevée de l’AS Monaco. Ce sera donc une guerre des nerfs, sachant que Longoria se dit probablement qu’à ce prix-là, et vu le niveau affiché par Kamara dans cette préparation, il serait presque plus intéressant de garder sa pépite pour sa dernière année, si cela permet d’aider l’OM à atteindre ses objectifs. Le président olympien l’a répété récemment en conférence de presse, des joueurs peuvent encore partir, mais le club provençal n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre. Sous-entendu : les propositions revues largement à la baisse ne seront pas acceptées sans broncher.