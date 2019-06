OM : Kamara c'est 50 ME, il fixe son prix au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Afin d’équilibrer au plus vite ses comptes, l’Olympique de Marseille va devoir vendre un ou deux gros joueurs cet été au mercato.

Lopez, Sanson, Ocampos, Kamara ou encore Thauvin sont concernés. Assurément, ce sont les deux derniers cités qui possèdent la plus grosse valeur marchande en cet été 2019. Mais pour Tony Selliez, qui commente tous les matchs de Marseille sur France Bleu, il n’y a pas beaucoup de questions à se poser. En effet, le journaliste estime que s’il faut choisir entre les deux, c’est Thauvin qui doit être sacrifié, afin de conserver Boubacar Kamara dans l’effectif un an supplémentaire. A moins qu'un club ne vienne poser plus de 50 ME pour le défenseur olympien...

« Vendre Thauvin ou Kamara ? Thauvin. S’il reste, ça ne sera pas grave. Mais si vraiment un des deux devait partir, je dirais Thauvin. Parce qu’il l’a beaucoup clamé, je me demande dans quel état d’esprit il va être en attaquant une saison sans Coupe d’Europe à l’OM. S’il est là, il fera le travail sans doute. Il a les qualités pour ça. Et se séparer de Kamara, aussi jeune, avec la symbolique qu’il y a derrière, ce serait dur… Après, c’est toujours pareil, il faut voir à quel prix. Si un club met 50-60-70 ME, jusqu’où on peut l’accepter ? S’il fallait choisir là, ce serait Thauvin » a expliqué sur Le Phocéen le journaliste, dont les propos ont été rapportés par FootRadio.com. Reste que pour l’instant, les offres ne semblent pas vraiment s’entasser sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud. Ni pour Thauvin, ni pour Kamara…