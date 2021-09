OM : Kamara bientôt libre, la Juve plombe Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours à fond lorsqu’il s’agit de recruter des joueurs en fin de contrat, la Juventus Turin est intéressée par Boubacar Kamara (OM).

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille était à deux doigts de vendre Boubacar Kamara en Premier League. Et pour cause, Newcastle et Wolverhampton se sont tardivement réveillés et ont proposé un prêt payant avec option d’achat à Marseille pour l’international espoirs français. A un an de la fin du contrat de Boubacar Kamara, le président olympien Pablo Longoria avait accepté les propositions anglaises, mais le joueur a finalement fait le choix de rester. En attendant de savoir s’il acceptera de prolonger pour que son club formateur touche une indemnité de transfert l’été prochain, la Juventus Turin s’est manifestée pour faire part au joueur de son intérêt, selon Tuttosport.

La Juve et d'autres cadors de Série A à l'affût

Pour l’heure, il n’est pas encore question d’une offre de contrat transmise par la Vieille Dame à Boubacar Kamara. Il ne fait en revanche aucun doute que la Juventus Turin observe avec beaucoup d’attention la situation du joueur de l’Olympique de Marseille. Si au mois de janvier, « Bouba » n’a toujours pas prolongé en faveur de l’OM, alors la Juventus Turin pourrait entamer les démarches pour le faire signer librement dans l’optique du mois de juin. Le média italien indique par ailleurs que d’autres cadors de la Série A sont également séduits par le profil de Boubacar Kamara, très intelligent tactiquement mais également très polyvalent avec la possibilité de jouer en défense centrale ou au milieu de terrain. Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, le spécialiste marseillais Florent Germain ne cachait pas que l’OM allait tenter de prolonger Kamara d’une saison, mais que rien ne serait simple avec les agents du joueur. Ceux-ci ont notamment été contrariés de voir que Marseille poussait le joueur vers Newcastle le 31 août…