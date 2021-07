OM : Kamara au coeur d'un duel sans pitié ?

Dans : OM.

Alors que l’AC Milan convoite Boubacar Kamara depuis plusieurs mois, un autre club italien est proche de passer à l’action dans le dossier.

Pablo Longoria réalise pour le moment un mercato de folie avec des pistes dans tous les sens et déjà trois recrues bouclées : Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi. Le président de l’OM doit aussi impérativement vendre. Plusieurs joueurs sont sur la liste des joueurs potentiellement transférables dont Boubacar Kamara, l'une des plus grosses valeurs marchandes. Le milieu défensif, en fin de contrat en juin 2022, attire les convoitises de l’AC Milan depuis de nombreuses semaines. Et selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, le joueur donne la priorité au club lombard. Mais un retournement de situation n’est pas à écarter dans ce dossier. L’OM n’a pas dit son dernier mot et surtout, un autre club italien va entrer dans la danse : la Lazio. Maurizio Sarri, intronisé sur le banc du club de Rome début juin, a une idée bien précise pour Boubacar Kamara.

La Lazio est à l’affût

La Lazio aimerait faire de l’international espoir français sa sentinelle, devant Sergej Milinković-Savić et éventuellement Luis Alberto. Sa capacité à pouvoir jouer en défense centrale ou au milieu plaît énormément à Maurizio Sarri. Pour autant, la Lazio n’est pas encore véritablement passé à l’action dans le dossier. Et l’AC Milan est la destination de rêve pour Boubacar Kamara, qui pourrait jouer à nouveau la Ligue des champions après la campagne européenne ratée de l’OM cette saison. Le Corriere dello Sport parlait récemment d’une offre de 20 ME, jugée intéressante pour un jour dont la fin de bail approche. Pablo Longoria a aussi une dernière carte à jouer. Toujours selon Alfredo Pedulla, Marseille est sur le point de transmettre une ultime proposition de prolongation de contrat au minot. Rien n’est joué.