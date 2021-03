OM : Kamara à 25 ME, Liverpool n'en croit pas ses yeux

Dans : OM.

La lourde défaite à Nice (3-0), l’a malheureusement prouvé, Boubacar Kamara est indispensable à l’OM.

Le jeune milieu de terrain, qui s’impose à ce poste même s’il a toujours dans un coin de sa tête l’idée de faire sa carrière au poste de défenseur central, réalise une saison pleine, et s’éclate devant la défense à un poste de récupérateur très actif. Il va encore pouvoir se mettre en avant dans les prochains jours, avec sa participation à l’Euro Espoirs qui débute pour les Bleuets ce jeudi en Hongrie. A l’heure où l’OM n’a aucune chance de revenir en Ligue des Champions, et n’est pas certain du tout de pouvoir se faire une place en Coupe d’Europe, son avenir provoque pourtant bien des inquiétudes. Ces résultats sportifs décevants et sa situation contractuelle ont de grandes chances de provoquer son départ plus tôt que prévu. A seulement 21 ans, Kamara sera en juin prochain à un an de la fin de son contrat, et malgré les belles paroles, aucune prolongation n’est en vue. Nouveau président, Pablo Longoria va reprendre le dossier en mains, mais forcément, le Marseillais est désormais en position de force.

Résultat, l’OM risque de n’avoir pas d’autres choix que de le vendre l’été prochain, et sans être trop exigeant en raison du risque qu’il y aurait de le laisser partir pour zéro euro si jamais aucun deal n’était conclu. C’est ce qu’annonce Calcio Mercato, qui révèle que l’OM envisage de laisser partir sa pépite si les offres montent à 25 ME, voire 30 ME maximum. C’est loin des 50 ME parfois annoncés pour Kamara, mais le mercato marqué par le Covid a des chances de faire baisser les prix au mois de juin. En tout cas, le média anglais HITC affirme de son côté que Jurgen Kloppe est séduit par la polyvalence du joueur de l’OM, lui qui a connu des soucis en défense centrale, et y a régulièrement utilisé des milieux de terrain cette saison, Fabinho et Jordan Henderson pouvant en témoigner. Du côté de Liverpool, on voit cette opportunité en or se présenter, avec la possibilité de signer deux joueurs en un, un Kamara défenseur, et un autre Kamara milieu de terrain. Au prix annoncé, probablement un peu sous-évalué, les Reds seraient fous de ne pas tenter leur chance.