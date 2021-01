OM : Kahveci à Marseille, un énorme coup de bluff !

Dans : OM.

Menant plusieurs dossiers de front, Pablo Longoria se consacre pleinement au recrutement d’un milieu de terrain dans la dernière ligne droite du mercato.

L’objectif du directeur sportif de l’Olympique de Marseille est de trouver un remplaçant à Morgan Sanson, lequel a été vendu à Aston Villa en début de semaine. Franco Tongya va rejoindre la Canebière en provenance de la Juventus Turin, mais la volonté de l’OM est de compter un milieu de terrain confirmé de plus au sein de son effectif afin d’épauler Kamara, Rongier, Cuisance, Gueye et donc Tongya. Les pistes se multiplient (Fulgini, Rabiot, Louza) et selon des informations venues de Turquie, Pablo Longoria était intéressé par le profil d'Irfan Can Kahveci.

Devant les télévisions turques, le président du club de Basaksehir Göksel Gümüşdağ a carrément annoncé des discussions avec l'Olympique de Marseille. « Les négociations sont en cours » avec Marseille, a-t-il fait savoir publiquement. Du côté de la presse écrite, le média Fanatik expliquait que le club d’Istanbul réclame 10 ME pour laisser filer son joueur, auteur de 6 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Mais tout cela n'est qu'un énorme coup de bluff de la part d'Istanbul Basaksehir, à en croire Mohamed Bouhafsi. Pour le journaliste de RMC, l'OM est simplement utilisé dans les négociations afin de faire monter les enchères, mais n'a absolument pas l'intention de dégainer la moindre proposition pour Kahveci. « Marseille ne veut pas Kahveci, il ne fait pas partie de la liste de Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson. Le président turc utilise l’OM pour des discussions avec des autres clubs ! » a publié le journaliste de la radio, mettant clairement fin à cette piste.