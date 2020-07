OM : Jump et Van Halen, c'est ringard pour Marseille

Dans : OM.

Morceau légendaire du groupe américain Van Halen, Jump est devenu une référence en France en rythmant l'entrée des joueurs au Vélodrome.

David Lee Roth n’est pas un footballeur professionnel, mais le chanteur de Van Halen est pourtant dans la tête des supporters de l’Olympique de Marseille. Avec les frères Van Halen, il a composé une litanie de tubes, dont le plus célèbre, Jump, est utilisé au Vélodrome lorsque les joueurs de l’OM et leurs adversaires entrent sur la pelouse. Sorti en 1984, Jump a été un tube mondial, et c’est en 1986 que Marseille a décidé de l’utiliser dans son stade. Mais 34 ans plus tard, forcément Jump a vieilli, d’autant plus que la cité phocéenne est plus une ville de rap que de hard-rock mainstream. Ce dimanche, dans L’Equipe, Akhenaton, leader du légendaire groupe IAM, avoue qu’il milite pour une réécriture de Jump.

« On va la déboulonner, cette musique, elle m'horripile ! Les années 80, ce n'est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer Jump pour en faire un rap, on va mettre un peu de basse là-dedans ! Avoir notre musique sur l'entrée des joueurs, ce serait un aboutissement ! », explique Akhenaton. Conscient que le sujet est sensible auprès des supporters, Jacques-Henri Eyraud se veut très prudent sur cet éventuel changement, malgré sa proximité avec le leader d’IAM. « On verra si un jour cela évolue. Mais si cela se fait, ce sera dans le dialogue avec les supporters », explique le président de l’Olympique de Marseille. Pour l'instant, Van Halen et David Lee Roth peuvent continuer à dormir tranquille, le Vélodrome résonnera encore au rythme du Jump original à la reprise.