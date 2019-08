OM : Juan Miranda aurait dit oui...à la Juventus

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille pensait à Juan Miranda, le jeune défenseur de l'équipe réserve du FC Barcelone dont il se dit le plus grand bien. Andoni Zubizarreta, qui a toujours de bons contacts au Barça, avait soumis l'idée d'un prêt à l'OM du joueur de 19 ans. Cependant, ce vendredi, CalcioMercato affirme que la Juventus, dont le nom était également cité, veut carrément faire une offre de transfert au Barça pour Juan Miranda, le média italien évoquant la somme de 10ME plus des bonus. Fabrizio Romano précise même que pour ne pas perdre trop de temps, les dirigeants de la Juventus ont déjà noué des contacts avec Juan Miranda, lequel aurait fait savoir qu'il était prêt à quitter le FC Barcelone pour la Juventus.

CalcioMercato laisse tout de même une chance à l'Olympique de Marseille dans le dossier du défenseur espagnol en précisant que du côté catalan on hésitait encore concernant l'attitude à avoir dans le dossier Juan Miranda. Le Barça se demande s'il n'est pas trop tôt pour vendre un joueur dont le potentiel parait grand, et si un prêt d'une saison, sans option d'achat ne serait pas mieux qu'un transfert dès ce mercato. La réponse à cette question déterminera l'avenir du défenseur formé à la Masia, et sa venue possible à l'OM.