OM : Juan Macias à Marseille, le rêve est possible !

Suivi par l’OM, José Juan Macias est très prometteur. Un spécialiste du football mexicain le décrit comme le successeur de Chicharito.

Se renforcer une dernière fois. Voici les ambitions de l’Olympique de Marseille sur le dernier mois du mercato. Le club phocéen souhaite s’attacher les services d’un attaquant, qui serait la quatrième et dernière recrue estivale après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Pour réaliser ce coup, Frank McCourt sortira le chéquier. Une somme maximale de 10 ME est évoquée pour trouver ce finisseur, qui aura pour mission d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Si le directeur du football olympien, Pablo Longoria, a proposé plusieurs profils, André Villas-Boas garde en tête un nom bien précis. José Juan Macias (20 ans). L’attaquant du Chivas de Guadalajara est sur la fameuse liste des profils appréciés par l’entraîneur de l’OM. L’international mexicain (5 sélections) est inconnu en France, ou très peu connu. Axel Bernet, spécialiste du football mexicain, a présenté ce prometteur attaquant dans les colonnes du Phocéen.

« C’est vraiment un grand espoir du championnat. Un super joueur formé dans le meilleur centre de formation du pays. Il a explosé la saison dernière à Leon et confirme depuis avec Chivas. Ce n’est pas un très grand gabarit (1,78m) mais il est très mobile et très fort devant le but », s’exprime-t-il. Un espoir qui pourrait marcher sur les traces d’une légende mexicaine, idole au pays et passé par Manchester United notamment. « Ici, on estime qu’il est le successeur de Chicharito en sélection et représente l’avenir avec Hirving Lozano (Naples). L’OM ferait un très joli coup en le recrutant, car il a vraiment beaucoup de qualités. Il aurait certainement besoin d’un temps d’adaptation, comme tous les joueurs mexicains en Europe, mais il a un grand avenir devant lui. C’est un vrai finisseur qui marque tout le temps. » Des éloges à en pleuvoir. André-Pierre Gignac ne dira certainement pas le contraire. Il s'est incliné cette nuit avec les Tigres contre Chivas (3-1) avec notamment un but de ... Macias.