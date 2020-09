OM : 10 ME pour un attaquant, McCourt s'enflamme !

Dans : OM.

L’OM travaille en coulisses pour recruter un attaquant. Une enveloppe de 10 ME est à disposition pour trouver la perle rare, la dernière recrue phocéenne de l’été.

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec le mercato. L’entraîneur, André Villas-Boas, et le directeur du football, Pablo Longoria, veulent recruter un attaquant, capable d’épauler Dario Benedetto cette saison, voire même de créer une concurrence bénéfique avec l'Argentin. Cet attaquant viendrait ainsi s’ajouter à la liste des trois recrues de l’été sur laquelle se trouvent Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Et pour cela, les dirigeants olympiens veulent se donner les moyens d’être le plus compétitif possible pour la Ligue des Champions. Et Frank McCourt également.

Alors qu’il se murmurait que le propriétaire de l’OM pourrait injecter 6 ME pour recruter cet attaquant, L’Équipe vient apporter plus de précisions à ce sujet. Le quotidien sportif affirme que le club phocéen pourrait même aller jusqu’à dépenser 10 ME pour s’attacher les services d’un buteur. Un montant pour lequel le dauphin du PSG sur le dernier exercice de L1 pourrait trouver un très bon profil. Pablo Longoria a proposé plusieurs profils de jeunes joueurs, qui pourrait être complémentaires avec Dario Benedetto. AVB garde, lui, un œil sur José Juan Macias (20 ans), attaquant du Chivas de Guadalajara, qui a inscrit 13 buts en 29 matches la saison dernière. L’avant-centre espéré sera la quatrième et dernière recrue estivale, c’est ce que s’était fixé André Villas-Boas au début de l’été. Le coach portugais aura donc eu gain de cause auprès de Frank McCourt qui pour le retenir lui avait promis de faire des efforts financiers, malgré la situation délicate de l'Olympique de Marseille. Parole tenue, il ne reste plus qu'à mettre un nom en face de ces 10ME.