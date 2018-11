OM : José Anigo hurle à l'arnaque devant le mercato de l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, José Anigo a toujours un œil attentif sur l’actualité du club phocéen.

Et plus particulièrement sur les dernières périodes de mercato, qui ont été vivement critiquées par les observateurs. Le recrutement d’un joueur comme Kostas Mitroglou fait notamment débat, alors que l’international grec peine à s’imposer dans la cité phocéenne. Interrogé par Actu Foot, celui qui a également endossé le costume d’entraîneur n°1 de l’OM n’est pas tendre avec les nouveaux dirigeants.

« Sincèrement, si je veux être méchant, je peux appuyer là où ça fait mal. Quand j'ai pris Gignac, tout le monde a dit que 18 millions d'euros, c'était cher. Quand on sait que Mitroglou, ça en a coûté 15 pour 50 % des droits économiques du joueur... Il y a juste un petit problème quand même... On parle de ratage, là on est en plein dedans ! Quand on voit qu'ils sont capables de vendre Anguissa pour acheter Strootman qui a un salaire 6 fois plus élevé et que je ne trouve pas meilleur... J'ai envie de voir l'OM en haut de tableau mais ce qu'ils font n'a pas toujours été très cohérent » a expliqué un José Anigo un peu dégoûté de la gestion de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, cela faisait bien longtemps que le club phocéen n’avait pas réalisé une saison aussi pleine qu’en 2017-2018. Un brin jaloux, José Anigo ?