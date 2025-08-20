OM ‍: Jonathan Rowe s'envole vers Bologne contre 20ME

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il est l'autre joueur exclu de l'Olympique de Marseille pour les incidents du Roazhon Park. Jonathan Rowe, qui était déjà sur la liste des transferts, devrait signer rapidement à Bologne.

Le cas d’Adrien Rabiot va être au centre des préoccupations de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours, car le club provençal a décidé brutalement de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs de la saison passée. Avec une telle communication, impossible de faire machine arrière et l’international français va être vendu, probablement en Italie. Ce sera aussi le cas de Jonathan Rowe, l’autre joueur impliqué dans l’altercation du vestiaire du Roazhon Park. Ce dernier était déjà sur la liste des transferts, notamment dans le but de faire renter de l’argent pour permettre de faire une grosse offre au FC Bruges pour Joël Ordonez. Mais les dernières informations au sujet de l’avenir de l’Anglais semblent avoir précipité la signature d'un accord avec Bologne.

🚨🔴🔵 Bologna have agreed personal terms with Jonathan Rowe and deal now close with Olympique Marseille.



OM want package close to €20m, no chance for loan. Negotiations underway. pic.twitter.com/AW5P1RprLH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Fabrizio Romano confirme ce mercredi que le joueur anglais de l'Olympique de Marseille est proche de rejoindre le club entraîné par Vincenzo Italiano. Jonathan Rowe a en effet déjà trouvé un accord avec le club italien sur le contrat qui l'attend à Bologne. Et même si l'OM exige toujours 20 millions d'euros, refusant un prêt avec option d'achat obligatoire, les deux clubs négocieraient activement et très positivement. Au point que le journaliste italien spécialiste du mercato pense qu'un accord pour le transfert de Rowe est imminent. Ce sera donc une vente copieuse, même si les supporters marseillais avaient apprécié le niveau affiché par l’Anglais lors des matchs de préparation. Mais toute cette mise en jambes prometteuse s’est écroulée brutalement dès le premier match de la saison et désormais, l’OM entend simplement se séparer de ses deux joueurs le plus rapidement possible.