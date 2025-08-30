OM ‍: Joel Ordonez à Marseille, ce n'est pas mort ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

On pensait que les contacts annoncés entre l'OM et Lutsharel Geertruida annonçaient la fin de la piste Joel Ordonez. Mais pas du tout, Marseille pense toujours pouvoir faire signer le défenseur de Bruges.

Le mercato marseillais est pour le moins spectaculaire, car chaque jour apporte son lot de surprises. Et ce samedi, alors que le marché des transferts se termine dans un peu moins de 48 heures, n'échappe pas à la règle. Il y a quelques, on apprenait que l'Olympique de Marseille allait faire venir Lutsharel Geertruida, le défenseur international néerlandais du RB Leipzig. Un renfort qui signifiait la fin de la piste qui envoyait Joel Ordonez à l'OM, les dirigeants de Marseille se heurtant aux exigences financières redoutables du club de Bruges. Mais, ce samedi soir, Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialiste du mercato et très bien informé, affirme que si rien n'était simple pour Marseille dans le dossier Ordonez, il n'était cependant pas refermé.

Joel Ordonez toujours ciblé par l'OM

🔵⚪️ Infos #OM :

🇪🇨 Joël Ordoñez à Marseille, ce n’est pas encore définitivement mort.

Il y a encore de l’espoir à Marseille.

🇳🇱 Lutsharel Geertruida reste le plan B.

⏳ À suivre. #mercato #ClubBrugge #JPL pic.twitter.com/b02xbJwBVj — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2025

Le journaliste explique que Lutsharel Geertruida n'est pas du tout la priorité numéro 1 de Pablo Longoria et Medhi Benatia, les deux dirigeants de l'OM estimant toujours pouvoir arracher un accord avec Bruges pour faire venir Joel Ordonez. Du côté du club belge, le président de Bruges a été très clair dans une interview accordée au quotidien belge néerlandophone De Standaard. Si l'Olympique de Marseille veut recruter le défenseur international équatorien avant lundi soir, il faut simplement que le club phocéen cède à ses exigences comme l'AC Milan l'a fait pour faire signer Ardon Jashari. Sachant que Bruges veut au moins 35 millions d'euros pour céder Ordonez, l'OM va devoir trancher dans le vif et n'a plus que quelques heures pour le faire.