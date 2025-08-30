Ordonez à l'OM, le président de Bruges répond

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La fenêtre des transferts va se refermer dans un peu plus de 48 heures et pour l'instant Joel Ordonez est toujours un joueur de Bruges. Le président du club belge a évoqué le dossier du défenseur équatorien convoité par l'Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi a prévenu son président et le directeur du football de l'OM, il veut des renforts défensifs avant la fin du mercato. Et l'entraîneur italien a validé depuis longtemps le profil de Joel Ordonez, le joueur de Bruges. Oui, mais voila, le club belge, qualifié pour la Ligue des champions, a une gestion très stricte et les dirigeants n'ont que faire de l'attitude véhémente des joueurs qui désirent forcer la main pour partir. Car c'est clairement le cas pour le défenseur de 21 ans, qui est à l'écart du groupe depuis le début de l'été. Ce samedi, s'exprimant dans les colonnes du quotidien belge De Standaard, Bart Verhaeghe, le président de Bruges a clairement mis les choses au point concernant Joel Ordonez et son désir de rejoindre l'Olympique de Marseille.

Le président de Bruges évoque le cas Ordonez

Pour le patron de Bruges, Joel Ordonez peut tout à fait signer à l'OM avant la fin du mercato, mais il faut que Pablo Longoria et Medhi Benatia répondent aux exigences financières du club belge. « Autrefois, il était impensable que des joueurs ne veuillent plus jouer s'ils n'obtenaient pas de transfert. En tant que joueur, on a droit à avoir ce genre de réaction, mais bien sûr, il y a aussi les intérêts du club. Dans une telle situation, trois parties sont impliquées : les joueurs, le club vendeur et le club acheteur. Par exemple, Ardon Jashari (Ndlr : il a signé à l’AC Milan pour 36ME) pouvait partir pour un certain prix, et c'était tout. Nous nous en tenons à cette politique. Joel Ordonez suscite beaucoup d'intérêt, mais nous avons également été clairs avec lui », a précisément expliqué Bart Verhaeghe.

Autrement dit, si l'Olympique de Marseille veut recruter le défenseur international équatorien de Bruges, il lui suffit de répondre positivement aux exigences financières du dirigeant belge, à savoir 35 millions d'euros et même peut-être plus. L'AC Milan, qui a tenté de marchander pour faire signer Ardon Jashari, a fini par céder aux exigences de Bart Verhaeghe pour s'offrir le milieu défensif suisse. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont prévenus.