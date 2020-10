OM : Assommés, Maehle et Marseille reprennent un coup sur la tête

Dans : OM.

Proche de l’Olympique de Marseille en toute fin de mercato, le latéral droit de Genk Joakim Maehle a été privé de transfert à cause de la gourmandise de ses dirigeants. Le Danois en veut à ses supérieurs, et leur dernière sortie ne va rien arranger.

Joakim Maehle a beaucoup de mal à digérer. Alors que le latéral droit de Genk pensait rejoindre l’Olympique de Marseille, son transfert a capoté au tout dernier moment. En cause, la gourmandise de ses dirigeants qui ont subitement revu leurs exigences à la hausse malgré l’accord trouvé. De quoi provoquer la colère du Danois, « incroyablement déçu » et qui s’est « senti piétiné » selon ses propres mots.

Sa réaction, en plus de celle de l’OM, a donc obligé Genk à s’expliquer dans les colonnes de Het Belang Van Limburg. « Alors que nous bloquions l'intérêt des autres clubs depuis des mois, une offre est arrivée moins de 12 heures avant la fermeture du marché, a raconté le club belge. Cela laissait peu de place à la négociation. L'offre était excellente, mais pas du genre à ce que tout le monde au sein et autour du club puisse se contenter d'une vente d'un de nos joueurs. »

Maehle et l’OM déjà fixés

Une fois cet épisode digéré, Maehle et le pensionnaire du Vélodrome, qui n’a pas remplacé Bouna Sarr, tenteront peut-être de relancer les discussions cet hiver. Mais là encore, Genk s’y opposera. « Nous sommes convaincus que Joakim Maehle prouvera une fois de plus sa valeur à l’équipe cette saison, a annoncé la formation de Jupiler Pro League. Bien sûr, nous ferons tous tout notre possible pour que Joakim puisse effectuer son transfert mérité l’été prochain… » Cette fois, l’OM est fixé dès le départ.