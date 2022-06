OM : Jelle Van Neck, un renfort belge arrive à Marseille,

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jeune gardien belge de 18 ans, Jelle Van Neck s'apprête à signer à l'Olympique de Marseille. Il deviendra troisième gardien de but de l'OM.

Confirmée par Fabrizio Romano, l’information dévoilée par L’Equipe ce samedi s’avère bonne, Jelle Van Neck, jeune gardien de but que l’on a découvert cette saison en Youth League avec le FC Bruges va signer à l’Olympique de Marseille. Agé de 18 ans, et formé au sein du club belge, le portier international U18 va rejoindre l’effectif phocéen dans les prochains jours, où il aura d’abord pour mission d’être le troisième gardien de l’OM à la place de Simon Ngapandouetnbu, mais si ce dernier devait finalement rester un an de plus à Marseille, alors Jelle Van Neck serait envoyé avec les U19.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jelle Van Neck (@jelle_vanneck)

Le journaliste italien précise que l'accord a déjà été trouvé et que Van Neck a accepté de rejoindre l'Olympique de Marseille moyennant un contrat portant sur cinq saisons. L'officialisation de ce recrutement du jeune gardien de but belge devrait intervenir dans les prochains jours, précise Fabrizio Romano. Tout cela intervient au moment où l'avenir de Steve Mandanda à l'OM est très l'incertain, lassé d'être la doublure de Pau Lopez l'expérimenté portier de Marseille ayant des contacts avancés avec le Stade Rennais.