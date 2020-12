OM : Interdiction de parler du titre, les joueurs prévenus

Dans : OM.

Le classement de Ligue 1 est trompeur à l’heure actuelle. En raison de deux matchs en retard, l’OM est potentiellement en tête du championnat de France, avec une seule victoire lors de ses deux matchs remis suffisante pour passer devant tout le monde.

Etre devant le PSG, l’OL et Lille au mois de décembre, voilà qui donne forcément le moral aux troupes d’André Villas-Boas. Un double effet positif. Cela créé en effet une certaine excitation et accru la concentration sur chaque match, et permet aussi d’oublier les déboires européens. Pape Gueye, qui récupère du temps de jeu ces derniers temps, avoue que cette période est grisante.

« On est bien positionnés malgré nos deux matches en retard. Le classement est très serré, tout est possible. À nous de gagner les matches pour être le plus haut possible. La motivation vient toute seule » avoue le milieu de terrain de l’OM, qui ne veut pas prononcer le mot titre ou le nom du PSG, qui pédale un peu dans la semoule en ce moment avec 4 points en 4 matchs. Pape Gueye a bien raison, puisque l’OM souhaite se faire absolument discret sur le thème de la lutte pour le titre, comme le rappelle La Provence.

« Évidemment, si une nouvelle qualification pour la C1 relève d’une certaine forme de logique, le titre de champion est un mot tabou, autant qu’un objectif inavoué, presque inavouable », explique ainsi le quotidien marseillais, persuadé que pour le moment, la bonne série de l’OM et le coup de frein du PSG permet simplement d’entretenir le rêve, et pas de parler sérieusement d’un titre de champion de France, 11 ans après le dernier obtenu par Didier Deschamps.