OM : Inquiet, Klopp tente d'amadouer une cible de Zubizarreta

Décevant en première partie de saison, Jordan Amavi risque d’avoir davantage de concurrence après le mercato hivernal.

En plus d’un attaquant, l’Olympique de Marseille espère recruter un latéral gauche. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta aurait notamment coché le nom d’Alberto Moreno (26 ans), qui pourrait bien se retrouver sur la liste des transferts. En effet, l’Espagnol n’entre pas dans les plans de Jürgen Klopp à Liverpool. D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Séville estime qu’il ne mérite pas cette situation.

« Je m'étais blessé en décembre 2017 alors que j'étais en forme. J'ai été absent pendant deux mois et j'ai perdu ma place de titulaire. Cela ne m'a pas plu que Klopp choisisse Robertson, je pense que je méritais une opportunité après ma guérison, s’est plaint le Red dans un entretien accordé à la Onda Cero. Je continue de m'entraîner en attendant ma chance. »

Des discussions au point mort

« Je considère que je participe aux succès de l'équipe, a-t-il ajouté. Je dois aussi contribuer à la bonne humeur dans le vestiaire, parce que là-bas ils ne savent pas ce qu'est une blague. Le club m'a proposé une prolongation mais on n'a pas trouvé d'accord. Le mercato débute en janvier, on verra. » Comme ses dirigeants, Klopp souhaite prolonger et conserver son joueur en fin de contrat.

La preuve, l’Allemand a tenté de calmer le jeu en conférence de presse. « Le fait qu'il soit mécontent de son faible temps de jeu, c'est évident. Le plus important, c'est qu'il ne le montre jamais à l'entraînement, s’est réjoui le coach de Liverpool. C'est un fantastique professionnel, il s'entraîne très bien. » De son côté, Alberto Moreno ne se contente pas des entraînements et attend un geste de la part du technicien. Dans le cas contraire, l’OM pourra croire en ses chances…