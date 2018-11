OM : Info et pas intox, on parle vraiment de Batshuayi à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Presque placé dans l'obligation de recruter un attaquant au mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille aurait réellement de l'intérêt pour Michy Batshuayi. Même si cette option a été démentie par la presse phocéenne.

Les supporters de l'OM l'ont compris, il sera difficile de faire des merveilles, y compris en Ligue 1, avec Kostas Mitroglou et Valère Germain. Alors, comme souvent ces derniers mois, les regards se tournent vers le mercato en espérant que les dirigeants marseillais mettront le paquet pour enfin régler ce problème offensif pourtant nié en début de saison par Rudi Garcia. La semaine passée, une rumeur avait fait de Michy Batshuayi le possible attaquant tant attendu par l'Olympique de Marseille. Mais La Provence avait rapidement mis un terme aux supputations en affirmant que l'OM n'était pas intéressé par le retour de l'international belge, prêté cette saison par Chelsea à Valence.

Cependant, ce dimanche, Marca affirme que Marseille a clairement un oeil sur Michy Batshuayi malgré ce qu'en pense La Provence. Même si l'international belge, autour d'un doublé face à l'Islande, est un flop du côté de Valence (2 buts en 15 matches), plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, sont d'ores et déjà prêts à bondir si le club espagnol décide de mettre rapidement un terme au prêt de Michy Batshuayi en janvier prochain. Le dossier n'est donc pas tout à fait refermé pour l'OM.