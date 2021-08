OM : Ils ont osé douter de Longoria, voilà le résultat

Dans : OM.

L’enthousiasme est de rigueur à Marseille grâce au recrutement ambitieux réalisé par le président Pablo Longoria.

Avec des moyens très limités mais avec beaucoup d’idées, Pablo Longoria a de toute évidence renforcé l’effectif de l’Olympique de Marseille. Des joueurs comme Saliba, Gerson ou encore Peres et Guendouzi ont posé leurs valises à l’OM, ce qui en impose par les temps qui courent. Sur son compte Twitter, le consultant Jacques Bayles a tiré son chapeau à Pablo Longoria. Et le consultant de Maritima Radio ne s’est pas simplement contenté de féliciter le président de l’OM. Il a été beaucoup plus loin, qualifiant l’ex-scout de la Juventus Turin et de l’Atalanta Bergame de surdoué. Pour rappel, Pablo Longoria, plus jeune président de l’histoire de l’Olympique de Marseille, n’a que 35 ans. Soit un an de moins que Steve Mandanda par exemple…

Jacques Bayle dithyrambique sur Longoria

« Je voudrais revenir sur ce que Pablo Longoria a fait durant ce mercato même si ce n’est pas terminé, il reste pratiquement trois semaines. La qualité de son recrutement est exceptionnelle, et je dis bien exceptionnelle. Par les temps qui courent, récupérer des joueurs comme Saliba, Luan Peres, Guendouzi, Ünder, Gerson, Konrad de la Fuente qui est un jeune talentueux, avec si peu de moyens, il faut vraiment le féliciter. Beaucoup de personnes, de journalistes, de médias nationaux, doutaient de ses capacités par rapport à son jeune âge. Et bien on va dire que c’est un surdoué, c’est un garçon en avance sur beaucoup de gens. Comme quoi, il ne suffit pas d’avoir de l’expérience pour être compétent. Je suis admiratif du travail réalisé » s’est enflammé celui qui commente tous les matchs de l’Olympique de Marseille à la radio, et qui a hâte de voir les recrues phocéennes à l’œuvre dès dimanche sur la pelouse de Montpellier lors de la première journée.