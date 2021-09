OM : Il veut décupler son salaire, Longoria va dire oui

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En dépit du très bon recrutement effectué par Pablo Longoria, la révélation de ce début de saison du côté de l’OM est le jeune et prometteur Bamba Dieng.

L’attaquant de l'OM s’était déjà mis en évidence à de rares occasions la saison passée, avec notamment un but lors de son premier match en Coupe de France, mais la signature d’Arek Milik l’avait fait disparaitre des radars. En l’absence du Polonais, et avec le départ de Valère Germain et l’absence de recrues à son poste, Dieng a su se mettre en évidence avec trois buts au total contre Monaco et Rennes cette saison.

Une réussite qui a aussi permis de mettre en lumière son contrat rikiki avec l’OM, puisqu’il a récemment signé pro pour trois saisons, avec un salaire qui monte à 4000 euros par mois maximum lors de sa première année. Et la possibilité d’atteindre 6000 euros si tout va bien en 2024. Pour le commun des mortels, cela demeure un excellent salaire, mais dans le monde du football professionnel, c’est le bas du bas de l’échelle de la grille salariale d’un club comme l’OM. Résultat, depuis deux semaines, les discussions pour une prolongation de contrat avancent bien entre Pablo Longoria et les agents du Sénégalais. Selon RMC, cela pourrait déboucher sur un salaire multiplié par 10, pour atteindre les 40.000 euros par mois. Une augmentation qui ne choque pas l’OM.

La comparaison avec Luis Henrique fait mal

« Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique. Je n’ai rien contre Luis Henrique, mais si Dieng continue sur sa lancée, il va pouvoir regarder le Brésilien et dire aux dirigeants de l’OM : ‘Je mérite autant que Luis Henrique’ », a expliqué le correspondant de RMC sur Marseille Florent Germain. Il reste encore du chemin à faire pour atteindre les 67.000 euros par mois que touche l’attaquant brésilien, même si en ce début de saison, il n’y a que la fiche de paye qui est favorable à Luis Henrique par rapport à Bamba Dieng.