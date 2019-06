OM : Il va quitter Marseille, mais sa destination est un mystère

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Joueur plutôt apprécié des supporters pour son état d’esprit irréprochable, Rolando va quitter l’Olympique de Marseille au mercato. En effet, le Portugais est en fin de contrat et à moins d’un improbable retournement de situation, il fera officiellement ses valises le 30 juin prochain. Une situation contractuelle qui a d’ores et déjà alerté Belenenses, le club portugais rêvant de s’offrir Rolando pour zéro euro cet été. Mais la piste se complique, à en croire les informations obtenues par le journal A-Bola.

Et pour cause, le média affirme que la priorité de Rolando n’est pas de rentrer tout de suite au Portugal. A 33 ans, celui qui avait les faveurs de Rudi Garcia à Marseille estime être encore compétitif, et aimerait ainsi évoluer dans un championnat du top 5 européen la saison prochaine. Sa destination est donc encore un mystère puisque pour l’heure, seule la piste Belenenses avait réellement filtré pour Rolando. Un joueur qui restera à jamais dans les mémoires du côté de Marseille grâce à son but décisif en demi-finale de l’Europa League la saison dernière, du côté de Salzbourg.