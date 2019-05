OM : Il va exploser en partant de Marseille, et faire taire tout le monde

Dans : OM, Mercato.

Avant de parler de recrutement, l’Olympique de Marseille va forcément devoir faire rentrer de l’argent pour combler sa très mauvaise saison.

Même si Frank McCourt devait remettre un peu d’argent de sa poche, l’équilibre sera impossible à trouver sans plusieurs ventes. Le départ de cadres est régulièrement évoqué, mais entre ceux qui sont invendables à cause de leur contrat XXL, et ceux qui ne veulent pas quitter l’OM, la mission ne sera pas aisée. C’est pour cela qu’il faudra peut-être regarder du côté des espoirs du club, et notamment le jeune Maxime Lopez qui sort d’une saison solide. Pour Romain Canuti, sa vente pourrait être une belle affaire pour tout le monde.

« Oui, je pense qu’il faut le vendre. Lopez a les qualités pour jouer dans le championnat espagnol donc qu’il y aille. Vraiment, je l’aime beaucoup d’autant que selon moi, il a progressé par rapport à l’année dernière. Il a été bon sur une plus grande période, dans des rôles différents, il a vraiment une force de caractère car il s’est relevé de plusieurs situations difficiles. Maintenant, je vois tout de même un départ pour lui au mercato et ça ferait les pieds à certain car on le critique beaucoup trop, juste car il est Marseillais. A l’instar d’un Gignac, j’espère qu’il fera taire tout le monde. Je lui souhaite un beau transfert. J’ai envie qu’il aille au FC Séville, par exemple, j’y vois bien Maxime Lopez. Et puis il faut faire rentrer de l’argent. Son prix ? Entre 15 et 20 ME, au vu de son âge et de son salaire actuel, cela me semble être le juste prix », a livré, dans des propos rapportés par FootRadio.com, le journaliste du Phocéen, persuadé que le Minot gagnerait à évoluer dans une équipe plus joueuse.