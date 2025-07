OM ‍: Il prie pour que De Zerbi le laisse jouer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il y a au moins un poste où l'OM ne se pose aucune question pour cet été. Geronimo Rulli est le titulaire dans les buts, même si son remplaçant rêve d'avoir enfin sa chance.

Deux matchs dans la saison. C’est le tout petit bilan de Jeffrey De Lange, le deuxième gardien de l’OM à qui Geronimo Rulli n’a laissé que des miettes. Il faut dire que l’Argentin a tenu la baraque et Roberto De Zerbi n’avait aucune raison de changer de portier pendant la saison. Le Néerlandais a donc serré les dents sans rien dire, tout en conservant sa bonne humeur et en continuant à challenger le titulaire du poste, histoire de montrer qu’il savait attendre son heure. A 27 ans, l’ancien des Go Ahead Eagles est parti pour conserver ce rôle de numéro 2. Mais selon La Provence, il espère clairement avoir sa chance de façon plus concrète avec l’ajout de la Ligue des Champions, qui assurera huit matchs de plus dans la saison, et peut-être un temps de repos nécessaire pour Rulli. Le quotidien sudiste souligne que De Lange rêve de montrer ses qualités et attendre que RDZ lui donne le feu vert sur des matchs de Ligue 1.

Il faudra certainement attendre pour cela, car le staff technique possède une confiance aveugle en Geronimo Rulli, et le poste de gardien est si spécifique qu’il est parfois possible de rester toute la saison sur le banc de touche sans avoir sa chance. Mais pour le moment, De Lange se sent très bien à Marseille et n’envisage pas une seule seconde de quitter l’OM. Un poste qui n’évoluera donc pas cet été dans la cité phocéenne, et qui permet au moins à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de ne pas s’en préoccuper pour les semaines à venir.

Gardien numéro 3, Ruben Blanco est invité à quitter le club, et il n’a pas été convié pour la préparation avec l’effectif professionnel, se retrouvant envoyé avec le groupe de la National 3 pour le pousser au départ.