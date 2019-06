OM : Il met Marseille dans la mer.., Riolo lui demande de partir

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille doit assumer ses problèmes financiers du moment…

À cause de ses différents échecs sportifs, entre sa non-qualification pour la Coupe d’Europe la saison prochaine et sa mauvaise stratégie de recrutement, le club phocéen est dos au mur. Au bord du précipice, l’OM vient de signer un accord avec l’UEFA à propos du fair-play financier. En l’espace de deux ans, Marseille va devoir réduire son déficit de 80 ME à zéro euro. Une tâche ardue, surtout que la formation olympienne a promis un bon mercato à André Villas-Boas. Mais l’OM ne peut s’en prendre qu’à lui-même, où plutôt à Jacques-Henri Eyraud, selon Daniel Riolo.

« Mettre le club dans la merde par une gestion aussi désastreuse, c’est tellement énorme. Tu peux l’assumer autant que tu veux, mais là, je trouve que c’est gros. Ce n’est pas un petit truc, c’est limite impardonnable. C’est limite de la faute grave de la part des dirigeants de l’Olympique de Marseille. En gros, il reste jusqu’au 30 juin pour faire en sorte que Frank McCourt comble le moins possible le trou avant la DNCG », a lancé, sur RMC, le journaliste, qui se demande comment le président de l’OM va faire pour rattraper cette catastrophe industrielle qu’il a lui-même créée.